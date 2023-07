O projeto de resolução que aprova a adesão da República de Angola à Declaração Solene ao Mercado Único de Transportes Aéreos em África (MUTAA) foi aprovada com 149 votos a favor, nenhum contra e sem abstenções.

A iniciativa legislativa passou pelo plenário da Assembleia Nacional (parlamento) durante a oitava reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da quinta legislatura deste órgão.

Segundo a secretária de Estado para Administração, Finanças e Património, Maria Auxiliadora Fragoso Pascoal Ramiro, que fez a apresentação do instrumento legal, a adesão de Angola ao MUTAA deve melhorar as ligações de Angola com o resto do continente.

"A adesão da República de Angola ao mesmo afigura-se vantajosa, tendo que conta que permitirá a abertura de novas rotas, voos mais frequentes, melhores ligações, preços mais baixos, o que por sua vez terá efeitos positivos direto e indireto no comércio intra-africano, viagens de negócios e turismo, criação de emprego e melhoria do PIB [Produto Interno Bruto]", assegurou.

Disse ainda que a adesão de Angola ao MUTAA se enquadra na "perspetiva de reforço da integração regional da República de Angola a nível do transporte aéreo".

A primeira iniciativa para harmonização da política africana de transporte aéreo aconteceu em outubro de 1988, quando os ministros africanos responsáveis pela aviação civil se reuniram em Yamussucro, Costa do Marfim, e aprovaram a denominada Declaração de Yamussucro (DY) de 1988, refere-se no parecer técnico do Ministério dos Transportes angolano.

A implementação do acordo fracassou, naquele período, e o assunto voltou a ser abordado na 24ª sessão ordinária da conferência dos chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA) em 31 de janeiro de 2015, onde declararam solenemente a criação do MUTAA em 2017.

Com o aval do parlamento e posterior publicação desta adesão de Angola ao MUTAA em Diário da República, Angola deverá notificar os demais Estados-parte de que os seus céus estão liberalizados.

Angola deverá igualmente rever os acordos bilaterais de serviços aéreos, legislação, normas e políticas nacionais para garantir que estão em conformidade com a DY e constituir comités nacionais ou equivalente e designar um ponto focal dedicado.

Os deputados angolanos aprovaram ainda nesta sessão plenária o projeto de resolução que aprova a ratificação de Angola às alterações ao Protocolo Relativo ao Estatuto do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos.

Este diploma foi aprovado com 148 votos a favor e sem votos contra nem abstenções.

DYAS // JH

Lusa/Fim