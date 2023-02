Segundo Bruno Albernaz, presidente do grupo Arena, entidade que promove o certame, que estava suspenso desde 2019, a feira teve um crescimento "exponencial" até essa altura que se espera manter este ano, face à crescente industrialização.

"A expectativa é de crescimento de 20% face à ultima edição", adiantou, numa conferência de imprensa, indicando que há já cerca de 50 inscrições sobretudo da capital, Luanda, e de Benguela, segunda maior cidade angolana.

Em 2019, na 4.ª edição, a Expo-Indústria contou com 220 expositores (150 na 3.ª edição), e espera agora alcançar as 270 a 280 participações, disse o responsável da Arena, indicando que, a nível internacional, Portugal, Espanha, Turquia e África do Sul foram alguns dos países que já mostrarem interesse em marcar presença.

Indústria de transformação, engenharia e construção civil, bem como indústria alimentar e agronegócio são alguns dos setores esperados.

A participação na feira tem um valor mínimo de 320 mil kwanzas (590 euros), preço relativo a um 'stand' de nove metros quadrados, mas este ano a Expo-Indústria vai ter condições especiais, incluindo um pacote de desconto de 20% para as empresas que não sejam de Luanda, de forma a apoiar a deslocação até à capital angolana e fazer com que o certame "seja de âmbito nacional"

Bruno Albernaz sublinhou que o investimento previsto para este ano é de 150 milhões de kwanzas (cerca de 280 mil euros) e que a Expo-Indústria será também palco de conferências com "temas pertinentes sobre oportunidades de negócios".

"Queremos que este evento seja a maior montra de exposição do que a indústria angolana tem para mostrar. É uma forma das empresas mostrarem as suas potencialidades", disse o responsável da Arena.

O objetivo é "fazer com que as indústrias incrementem o emprego e a melhoria das condições de vida das populações e alavancar novas parcerias e negócios", destacou.

Promoção da indústria nacional e do consumo dos seus produtos e criação de sinergias para que o setor industrial se afirme em Angola são outros dos objetivos.

A Expo-Indústria realiza-se na Zona Económica Especial (ZEE).

