"Atendendo ao período eleitoral que o país viverá no início do ano, o novo Conselho de Administração da IP será nomeado na próxima legislatura. Até lá, a gestão da empresa será assegurada pelo Conselho de Administração em funções", lê-se numa nota divulgada hoje pelo gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação.

No comunicado, o ministério de Pedro Nuno Santos "agradece a dedicação e trabalho de enorme qualidade que António Laranjo levou a cabo na presidência da IP", salientando que liderou a empresa "num período de grande mudança e investimento, em especial no setor da ferrovia".

No passado dia 17 de setembro, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos disse à agência Lusa que pretendia ter a situação da administração da Infraestruturas de Portugal, que se encontra em fim de mandato, resolvida "até ao final do ano".

O atual presidente da IP, António Laranjo, foi reconduzido no cargo em 2018, depois de substituir António Ramalho em 2016.

