"O crescimento registado pela procura do Centro de Portugal enquanto destino é verdadeiramente notável. Ano após ano, temos assistido a uma taxa de crescimento superior à média nacional e os dados de que já dispomos apontam para a certeza de que 2019 será mais um ano de recordes", refere o presidente daquela entidade regional, Pedro Machado.

Os números finais da atividade turística de 2019 ainda não foram publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mas a Turismo Centro garante que "os dados já existentes demonstram que 2019 terá sido o melhor ano de sempre para a atividade turística" na região.

Entre janeiro e outubro foram contabilizados pelo INE 3,58 milhões de hóspedes na região, mais 5,17% do que no mesmo período de 2018, altura em que se registaram 3,41 milhões.

"De notar que, em 2017, ano da visita do Papa Francisco a Fátima, nos mesmos dez primeiros meses houve 3,36 milhões de hóspedes. Recuando no tempo, verifica-se, a título de exemplo, que entre janeiro e outubro de 2013 os hóspedes no Centro de Portugal não chegaram aos 2 milhões (1,96 milhões) - um crescimento de 82,46% em seis anos", destaca a entidade regional.

O mesmo nível de crescimento é visível no número de dormidas (uma subida de 4,15% entre 2018 e 2019, e de 74,36% em relação a 2013) e nas receitas.

Entre janeiro e outubro de 2018 e o mesmo período de 2019, há a registar um crescimento de 6,17% nos proveitos totais da atividade turística no Centro de Portugal, que ultrapassaram os 310 milhões de euros.

"Em 2013, note-se, os proveitos cifravam-se nos 150 milhões de euros - em seis anos são mais do dobro", avança a Turismo Centro.

O ano de 2019 ficou também marcado pelos prémios internacionais conquistados pelos filmes promocionais da Turismo Centro.

O filme intitulado "Turismo Centro de Portugal: Are You Ready?", produzido pela Slideshow, venceu nove prémios e distinções em oito festivais mundiais, tendo sido o 8.º filme mais premiado em festivais internacionais de cinema de turismo durante o ano de 2019, entre os mais de 3000 filmes de turismo produzidos.

Também o filme promocional apresentado em março de 2019 pelo Turismo Centro de Portugal, no qual o espetador assume o papel de uma personagem de um jogo de vídeo passado na região, conquistou audiências e prémios nos festivais internacionais, além de ser um êxito com 422 mil visualizações.

A Turismo Centro de Portugal conquistou ainda o galardão de "Melhor Região de Turismo Nacional", atribuído nos Prémios Publituris Portugal Travel Awards, que distinguem o melhor que se faz no turismo durante o ano, e o galardão "Turismo", nos Litoral Awards, um evento que premeia marcas e personalidades da região litoral do Baixo-Vouga.

Pedro Machado, foi ainda galardoado com o prémio Excelência - Personalidade do Ano 2018, na gala dos Prémios AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

"Felicito os empresários da região e as entidades públicas e privadas do setor do turismo que têm conseguido elevar o Centro de Portugal a uma posição que poucos julgariam possível há poucos anos", destaca Pedro Machado, presidente do Turismo Centro, entidade regional que agrupa cem municípios.

