Os trabalhos de perfuração terminaram no passado dia 21 de dezembro e os resultados confirmam "a existência de petróleo em quase toda a espessura do reservatório, aumentando significativamente o potencial remanescente do campo Tobias".

"A capacidade de produção do poço será verificada após a realização de testes a serem efetuados brevemente", acrescenta-se na nota.

Segundo a petrolífera estatal angolana, o sucesso da perfuração do poço, batizado 'Tobias 14', "associado à também bem sucedida operação no poço 'Tobias 13', catapultam a Sonangol, enquanto operadora, e os seus parceiros, Apex, Brite's Oil, Grupo Simples e Omega, para a reativação da produção na bacia terrestre do Cuanza, prevista para o final do ano em curso".

Aquela bacia esteve inativa desde a década de 1990, sendo a Unidade de Exploração e Produção e os seus parceiros do Bloco Terrestre 'KON-11', os autores do retorno da atividade petrolífera naquela região, conclui-se na nota.

