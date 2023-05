De acordo com o edital do concurso, lançado pela sucursal de Cabo Verde da Sonangol e consultado hoje pela Lusa, trata-se da antiga sede do Banco Angolano de Investimentos Cabo Verde (BAICV) - banco participado pela petrolífera angolana - no espaço comercial do Edifício Santa Maria (Praia).

O procedimento tem como valor base de licitação para a venda 529.272.000 escudos (4,8 milhões de euros).

"O imóvel será vendido no estado de conservação em que se encontrar à data da escritura de compra e venda, desocupado de pessoas e bens e livre de quaisquer ónus ou encargos, não podendo o/a adquirente alegar vícios ou defeitos para a eventual não celebração da escritura de compra e venda. A Sonangol CV não dispõe dos projetos de arquitetura e especialidades, ficando os mesmos da responsabilidade do adjudicatário", lê-se ainda no edital do concurso.

As propostas concorrentes serão abertas em ato público agendado para 07 de junho e a adjudicação da venda do imóvel "será feita a quem tenha oferecido o preço mais elevado".

A Sonangol anunciou em 22 de setembro de 2020, em Luanda, que tinha em curso processos de alienação de vários ativos, incluindo em Cabo Verde.

De acordo com informação transmitida na ocasião pela então administradora-executiva da petrolífera estatal angolana, Josina Baião, no caso do arquipélago cabo-verdiano, a operação passava pela alienação dos ativos da sociedade de investimentos.

Além da participação de 9,20% no capital social do BAICV, a angolana Sonangol detém participações, entre outras, na Enacol (38,99%), a maior distribuidora petrolífera cabo-verdiana, ou no grupo Cabo Verde Telecom (5%).

Em março de 2022, o Ministério do Turismo e dos Transportes de Cabo Verde instalou a sua sede em Espargos, ilha do Sal, a mais turística do país, passando a ocupar o antigo edifício da petrolífera angolana Sonangol.

