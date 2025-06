Um comunicado da Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama) destaca que as duas empresas passam a integrar Conselho de Diamantes Naturais (NDC, sigla em inglês), organização internacional que se dedica à promoção e proteção deste mineral precioso, a partir do dia 01 de julho deste ano, como membros contribuintes.

"A Endiama e a Sodiam iniciarão o seu compromisso com o marketing de categoria global por meio do NDC com uma contribuição de oito milhões de dólares, dedicada ao segundo semestre de 2025, apoiando a temporada comercial mais crítica para o setor", refere-se no comunicado.

A De Beers, atual membro do NDC, anunciou simultaneamente que vai fazer uma contribuição adicional para a instituição, igualando o compromisso da Endiama e da Sodiam.

A Endiama e a Sodiam juntam-se agora aos atuais membros do NDC, a De Beers, Okavango Diamond Company, Petra Diamonds, Rio Tinto e Murowa.

No comunicado, as duas empresas destacam o seu compromisso conjunto, com a comercialização da categoria genérica ao aderirem ao NDC já no próximo mês.

Angola, como terceiro maior produtor mundial de diamantes naturais e um dos mais promissores em termos de futuras descobertas de depósitos, continua a reforçar a sua posição como um ator responsável e influente na indústria mundial de diamantes, sublinha-se no documento.

"Esta ação reforça o compromisso do país com a transparência, a sustentabilidade e a educação dos consumidores sobre o valor único dos diamantes naturais", salienta-se.

De acordo com o comunicado, o setor dos diamantes naturais continua a ser um pilar vital do desenvolvimento socioeconómico de Angola, apoiando o emprego, as infraestruturas, a educação e os cuidados de saúde nas regiões produtoras.

"Com a indústria diamantífera angolana em ascensão, a promoção dos valores e das contribuições socioeconómicas dos diamantes naturais é uma prioridade nacional", afirmou o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás angolano, Diamantino Azevedo, citado no comunicado.

O governante angolano realçou que, ao juntarem-se ao NDC, a Endiama e a Sodiam estão a formalizar a sua dedicação a uma estratégia global que destaca os benefícios inigualáveis dos diamantes naturais para as novas gerações de consumidores.

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à Endiama e à Sodiam ao NDC num momento tão importante para o setor", disse o CEO do NDC, David Kellie, igualmente citado na nota, considerando que a integração de Angola "enriquecerá significativamente" a voz coletiva dos produtores de diamantes.

Angola realizou esta semana em Luanda uma "Mesa Redonda Ministerial sobre Diamantes Naturais: Desafios e Oportunidades", na qual o titular da pasta dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás apelou os países africanos produtores de diamantes a avançarem para uma estratégia partilhada, "alicerçada na união e na aspiração coletiva", para salvaguardar o futuro da indústria dos diamantes naturais africanos, face aos diamantes sintéticos.

Em Angola, os diamantes têm contribuído significativamente para a reconstrução nacional, financiando escolas, hospitais, estradas e sistemas de abastecimento de água. Em 2024, o país produziu mais de 14 milhões de quilates e as autoridades estão a investir na valorização, rastreabilidade, na transparência e na boa governação, disse Diamantino Azevedo no encontro.

