O presidente do conselho de administração da ZEE-Luanda-Bengo disse, na ocasião, que o acordo assinado resulta da estratégia de internacionalização da ZEE e que o escritório regional da WFZO deve "dinamizar" a região austral de África.

"Por conta das nossas atividades, a Organização Mundial das Zonas Francas entende que Angola é o país ideal para instalar o seu escritório regional no sentido de dinamizar toda a região austral", disse Manuel Francisco Pedro.

"Temos estado a engajar a nossa instituição junto de parceiros internacionais e o memorando que acabamos de assinar é o resultado desta estratégia de internacionalização", acrescentou.

De acordo com o responsável, o memorando assinado é também fruto das posições que a ZEE tem apresentado nas reuniões do conselho mundial da WFZO visando apoiar os países da região austral do continente africano.

"E com base nisso foi discutido e manifestamos a necessidade de a Organização Mundial das Zonas Francas estabelecer um escritório regional em Angola que passará a representar toda a região austral, sobretudo por causa do interesse manifestado por este organismo no Corredor do Lobito", realçou.

Sobre as ações da ZEE-Luanda-Bengo, Manuel Francisco Pedro referiu igualmente que a instituição que dirige celebrou, em 2023, 30 contratos de investimentos e/ou instalação de indústrias, avaliados 4 mil milhões de dólares (3,6 mil milhões de euros).

DYAS // VM

Lusa/Fim