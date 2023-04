Angola recuperou 6 milhões em dinheiro e aprendeu mais 21 mil milhões em ativos

Angola recuperou seis mil milhões de dólares e apreendeu outros 21 mil no âmbito do confisco de ativos, metade dos quais no exterior, anunciou hoje a procuradora-geral adjunta, sugerindo a criação de uma estrutura autónoma para gestão dos ativos