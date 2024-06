Para este aumento de produção, acima da média anual de 1,060 milhões de barris/dia inscrita no Orçamento Geral de Estado (OGE) 2024, contribuiram essencialmente o Bloco 0, operado pela Chevron; o Bloco 17, operado pela TotalEnergies; e o Bloco 15, operado pela ExxonMobil.

"Este número parece sustentar as previsões da Agência Internacional de Energia, que -- no mesmo dia -- avançou no seu relatório anual que em 2024 a produção petrolífera em Angola situar-se-á acima de 1.100.000 barris de petróleo/dia", salienta a concessionária nacional num comunicado divulgado no seu site.

Em 2023, a média diária foi de 1.122.524 barris de petróleo, contra 1.169.451 previstos.

Já este ano, segundo o último resumo mensal disponibilizado pela ANPG no seu site, relativo ao mês de abril, foram produzidos 32.206.719 barris, correspondendo a uma média diária de 1.073.557 barris de petróleo.

