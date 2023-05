O ministro falou em Luanda, após a apresentação da ELP-Angola 2050, atualmente em consulta pública, a organizações internacionais, agências de desenvolvimento e missões diplomáticas.

Segundo Mário Caetano João, citado pela agência de notícias angolana, Angop, este é o valor que a economia vai precisar para dar o salto que o Governo angolano pretende até 2050, devendo ser mobilizado via investimento direto estrangeiro, recursos dos cidadãos e banca comercial.

O governante apontou o capital humano (educação, saúde e outros), infraestruturas (produção, transporte e distribuição de energia elétrica) e diversificação como prioridades na nova dimensão de crescimento económico do país e frisou a necessidade de reforçar o ensino pré-escolar, até "aos 5 anos".

O ministro afirmou que o executivo angolano vai colocar mais instrumentos financeiros no mercado para promover o agronegócio e destacou o investimento em infraestruturas como "fator dinamizador do crescimento económico inclusivo, da produtividade e do desenvolvimento social".

A ELP é a ferramenta base que apresenta as opções estratégicas de desenvolvimento a longo prazo do país e prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) não petrolífero crescerá 3,3 vezes, até 2050, passando de 84 mil milhões para 275 mil milhões de dólares (78 mil milhões para 255 mil milhões de euros), enquanto a população aumentará dos atuais 32 milhões para 70 milhões de habitantes.

O documento prevê igualmente que o PIB 'per capita' não petrolífero aumente 1,2 vezes, saindo dos atuais 3,7 mil para 4,2 mil dólares (3,4 mil para 4 mil euros), contando com o suporte das exportações não petrolíferas que deverão crescer 13 vezes mais, passando de cinco mil milhões para 64 mil milhões de dólares (59 mil milhões de euros)

O PIB, atualmente, cifrado em 122 mil milhões de dólares (113 mil milhões de euros), deverá atingir 286 mil milhões de dólares (267 mil milhões de euros), ou seja 2,4 vezes mais e a dívida pública conhecerá uma redução de 6%, saindo dos 66 para 60% sobre o PIB.

Segundo as projeções, nos próximos 27 anos, a esperança de vida dos angolanos aumentará seis anos, de 62 para 68 anos, enquanto a taxa de mortalidade de menores de 5 anos reduzirá de 71 por mil nados vivos para 19 por mil nados vivos.

O desemprego deverá diminuir 10 pontos percentuais, de 30 para 20%.

RCR // LFS

Lusa/fim