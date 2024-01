A informação foi transmitida hoje pelo diretor-geral do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP) angolano, Luís Fernandes, dando nota de que 66% do combustível adquirido para a comercialização corresponde ao gasóleo.

A gasolina correspondeu a 23%, 7% ao fuel, 4% Jet A1 e o restante ao petróleo iluminante e betume asfáltico.

De acordo com o responsável, que apresentava o balanço das ações do IRDP no decurso dos últimos três meses de 2023, 21% dos combustíveis líquidos foram provenientes da Refinaria de Luanda, 0,3% da Cabinda Gulf Oil Company (CABGOC) e 78,7% de importação com o qual foram gastos cerca de 1,17 mil milhões de dólares.

As quantidades adquiridas neste período (1.553.386 toneladas métricas) representam um aumento de aproximadamente 56% em relação ao trimestre anterior, realçou.

Luís Fernandes deu conta igualmente que, neste período, foram armazenados 675.968 metros cúbicos.

DYAS // JMC

Lusa/Fim