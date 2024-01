"Prevemos um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,8% em 2023, com a expansão económica a aumentar para 2,6% este ano, alicerçada no aumento da produção de petróleo e uma subida dos investimentos na refinação petrolífera, exploração mineira, energias renováveis e infraestruturas de transportes", lê-se num comentário aos últimos números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola.

No terceiro trimestre de 2023, a economia de Angola registou uma expansão de 1,4%, com o PIB não petrolífero a manter-se "bastante resiliente", com um crescimento de 2,3% face ao período homólogo do ano anterior, escreve o departamento africano da Oxford Economics na nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.

"Uma queda na extração de diamantes e na produção petrolífera manteve o crescimento estagnado no primeiro semestre de 2023, mas os últimos números apontam para uma recuperação nas indústrias extrativas e resiliência no crescimento do comércio", acrescentam os analistas.

A produção petrolífera, estimam, deverá aumentar para 1,131 milhões de barris por dia este ano, face aos 1,102 milhões diários produzidos em 2023.

"A produção de petróleo está a recuperar consistentemente depois da conclusão da manutenção planeada para o poço Dália no primeiro trimestre de 2023, e também beneficiará da adição de novos poços mais para o final de 2024", concluem os analistas.

MBA // ANP

Lusa/Fim