A nota de informação estatística sobre o crédito, em janeiro de 2023, do Banco Nacional de Angola (BNA) referiu que 92,16% da cifra representou o endividamento do setor privado (empresas privadas e particulares) e 7,84% o endividamento do setor público (administração pública e empresas públicas).

O documento realçou que o endividamento do setor público não financeiro totalizou 362,62 mil milhões de kwanzas (672,4 milhões de euros), dos quais 76,37% referentes à administração pública e 23,63% às empresas públicas, representando comparativamente ao período homólogo uma diminuição de 56,43 mil milhões de kwanzas (104,6 milhões de euros), o que corresponde a 13,47%.

Relativamente ao endividamento do setor privado, a nota destacou que registou uma ligeira diminuição de 16,11 mil milhões de kwanzas (29,8 milhões de euros), o equivalente a 0,38%, ao passar de 4,28 biliões de kwanzas (7,9 mil milhões de euros) em janeiro de 2022, para 4,26 biliões de kwanzas (7,8 mil milhões de euros) em janeiro do ano em curso.

"Sendo que o endividamento das empresas privadas não financeiro era correspondente a 3,34 biliões de kwanzas [6,1 mil milhões de euros], com uma diminuição de 109,77 mil milhões de kwanzas [203,5 milhões de euros] (3,17%) e o endividamento dos particulares correspondia a 914,04 mil milhões de kwanzas [1,6 mil milhões de euros], com um aumento de 93,66 mil milhões de kwanzas [173,6 milhões de euros] (11,42%)", sublinhou a nota.

Sobre o setor real, no período em análise, o crédito bruto ao setor não financeiro alocado à economia real somou 1,15 biliões de kwanzas (2,1 mil milhões de euros), representando 24,68% sobre o crédito total bruto do setor bancário, comparativamente ao período homólogo registou-se um aumento de 8,50 mil milhões de kwanzas (15,7 mil milhões de euros) ou 0,75%.

O crédito bruto concedido no âmbito dos avisos do BNA de fomento ao setor real totalizou 701,20 mil milhões de kwanzas (1,3 biliões de euros), o que respondia a 61,04% do total de crédito ao setor real.

No período em referência, o crédito concedido ao setor real foi de 560,8 mil milhões de kwanzas (mil milhões de euros) às indústrias transformadoras (48,82%), seguindo-se a agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas com 385,22 mil milhões de kwanzas (714,3 milhões de euros) e as indústrias extrativas com 202,65 mil milhões de kwanzas (375,7 milhões de euros).

NME // LFS

Lusa/Fim