O chefe do executivo angolano falava aos jornalistas durante a inauguração da primeira fase do Centro Nacional de Coordenação e Vigilância Marítima, no município de Belas, distrito urbano dos Ramiros (Luanda), e adiantou que vão ser concluídas este ano as obras dos centros regionais de vigilância marítima do Lobito e do Namibe.

Citado pela agência de noticias angolana Angop, o Presidente angolano declarou que está em curso o processo de modernização das Forças Armadas Angolana (FAA), com destaque para a Marinha de Guerra, que inclui investimentos em terra, bem como a aquisição de embarcações modernas e aviões.

Orçada em cerca de 70 milhões de dólares (64,3 milhões de euros), a obra hoje inaugurada arrancou em setembro de 2019 e é o principal Centro de Coordenação Marítima, porque vai trabalhar em coordenação com outros centros ao longo da costa, nomeadamente o do Soyo, Lobito e Namibe, segundo o Jornal de Angola.

RCR // JMC

Lusa/Fim