"O chefe de Estado angolano destacou, com satisfação, a singular trajetória e a pluralidade étnica do povo português, que contribuíram para o seu importante enriquecimento cultural e fizeram de Portugal uma nação pujante, de grande respeito e reconhecimento ao nível europeu e mundial", lê-se na nota divulgada hoje pelo serviço de imprensa da Presidência angolana.

Na mensagem, João Lourenço disse acreditar nas grandes potencialidades de cooperação entre os dois países e mostra-se convicto nas boas relações bilaterais e a nível da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Lourenço acredita "no enorme potencial de possibilidades de cooperação existente" entre os dois países, acrescentando que ambos deverão continuar "a trabalhar conjuntamente no sentido da intensificação de ações comuns", com vista a atingir "benefícios mutuamente profícuos, quer do ponto de vista bilateral, como no âmbito da CPLP".

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinala-se em 10 de junho, feriado nacional em território português.

MBA // LFS

Lusa/Fim