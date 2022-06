"De acordo com a consultora de mercado REDD Intelligence, a dívida a credores chineses desceu 351 milhões de dólares [331 milhões de euros] no primeiro trimestre deste ano, para 21,4 mil milhões de dólares [20,2 mil milhões de euros], depois de se ter mantido estável nos 22 mil milhões de dólares [20,7 mil milhões de euros] nos últimos dois anos", lê-se na edição em inglês do jornal chinês.

O aumento nos preços do petróleo, no seguimento da invasão da Ucrânia pela Rússia, está a prejudicar muitas economias, mas está a ajudar o país lusófono africano, o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana, a reduzir a dívida aos credores chineses.

As receitas de Angola subiram de 1,4 mil milhões de dólares [1,3 mil milhões de dólares], em abril deste ano, para 2,1 mil milhões de dólares [1,9 mil milhões de euros] em maio, de acordo com os dados do Governo, e o preço do barril estava acima dos 110 dólares na sexta-feira, o que representa perto do dobro face aos 57 dólares previstos no Orçamento para este ano.

Os pagamentos aos credores chineses começaram no primeiro trimestre do ano, 18 meses antes do previsto, já que a suspensão do serviço de dívida apontava para que os pagamentos recomeçassem apenas no final do primeiro semestre do próximo ano.

