A poucos dias do chefe do executivo de Macau apresentar as Linhas de Ação Governativa para o ano financeiro de 2021, as incertezas no território ainda são muitas, com as operadoras de jogo no território a apresentarem centenas de milhões de euros em prejuízos no terceiro trimestre do corrente ano.

Para o ano o Governo deveria apresentar o caderno de encargos para as concessionárias se prepararem para o concurso público agendado para 2022.

"Não creio que a renovação da concessão deva ir em frente em 2022", afirmou à Lusa analista David Green.

O fundador da consultora especializada em regulação de jogos em Macau Newpage Consulting defendeu ainda que o Governo devia esperar pela recuperação da receita bruta do jogo.

Nos primeiros 10 meses do ano, as perdas dos casinos foram de 81,4%, em relação a igual período do ano anterior, em resultado do impacto da pandemia de covid-19 e das fortes restrições nas fronteiras. Só no final de setembro passado, as autoridades chinesas retomaram a emissão de vistos em todo o país para Macau.

O anuncio da China, em agosto, relativamente à criação de uma `lista negra' de destinos turísticos de jogo em casinos por perturbarem a "ordem comercial do mercado de turismo no estrangeiro da China", devia fazer também o Governo de Macau esperar pelas possíveis repercussões que esta medida de Pequim terá no território.

Em setembro, o Governo chinês estimou que a fuga de capitais do país, através de jogos de azar, ascenda a pelo menos um bilião de yuan (125 mil milhões de euros), agravando os riscos de uma crise financeira.

Por estas duas razões, frisou David Green, avançar com o concurso público é "convidar alguns descontos substanciais de investimento" por parte dos operadores de jogo.

Já o advogado Pedro Cortés, sócio da Rato, Ling, Lei & Cortés -- Advogados, escritório que presta consultoria na área do jogo, afirmou à Lusa ter muitas dúvidas que o caminho a ser seguido seja o do concurso público em 2022.

"Nesta altura o véu já deveria ter sido mais levantado, não obstante todos os constrangimentos que a situação pandémica tem colocado ao executivo", disse.

Apesar disso, Pedro Cortés diz que os sinais de que tanto as declarações do chefe do executivo e do secretário para a Economia e Finanças "têm ido no sentido do concurso".

Os casinos de Macau tinham fechado 2019 com receitas de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 24,7 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Três concessionárias (Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn) e três subconcessionárias (Venetian, MGM e Melco) exploram casinos naquela que é muitas vezes apelidada de Las Vegas da Ásia, mas que há muito ultrapassou as receitas dos casinos registadas naquela cidade norte-americana.

MIM // SB

Lusa/Fim