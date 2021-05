Nas comunicações eletrónicas foram inscritas 16 novas empresas e cinco novos prestadores de serviços postais, adianta.

"Este número de inscrições no mercado das comunicações em 2020 permite confirmar uma tendência de subida no setor das comunicações eletrónicas (16 novas inscrições), quando comparado com os números verificados em anos anteriores (12 em 2019, nove em 2018, oito em 2017 e seis em 2016), e uma tendência de estabilidade no setor dos serviços postais (cinco em 2020, cinco em 2019, seis em 2018, sete em 2017 e seis em 2016)", refere a Anacom.

"Quanto ao setor das comunicações eletrónicas, destacam-se as inscrições no mercado da Internet fixa e da voz fixa e nómada, sobretudo relativamente a ofertas dirigidas ao segmento não residencial", acrescenta, salientando que "no total existem 136 empresas registadas no setor, mais 8,8% do que em 2019".

No ano passado, nas comunicações eletrónicas inscreveram-se, entre outras, a Fastfiber, Gardunha e a Deutsche Telekom, entre outras.

No setor postal, "por seu turno, mantém-se a tendência de um maior número de inscrições no mercado do serviço postal de correio expresso, sobretudo relativas a mudanças de parceiros na composição das redes postais de franquia".

Nos serviços postais, no final de 2020 estavam registadas 89 empresas, mais 2,3% do que em 2019.

"Releve-se que nos serviços de valor acrescentado se registaram cinco cancelamentos, o que reduziu para 25 o número de empresas registadas, menos 13,8% face a 2019", adianta a Anacom.

Nos serviços postais, inscreveram-se a NC Courier e a Delta Post, entre outras.

