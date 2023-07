Em comunicado, a ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, a ANP|WWF -- Associação Natureza Portugal, a Sciaena -- Associação de Ciências Marinhas e Cooperação e a SPEA -- Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves "acolhem positivamente" a decisão do Governo de avançar este ano com um processo de concurso para eólicas 'offshore' apenas nas áreas de Viana do Castelo, Leixões e Figueira da Foz, totalizando cerca de 3,5 Gigawatts (GW) de capacidade instalada, e eliminando as áreas de Matosinhos, de Sintra-Cascais e de Sines (Zona Portuária) desta proposta de espacialização.

A restante capacidade deverá ser atribuída em fases subsequentes, até 2030, até perfazer 10 GW.

Segundo sustentam, trata-se de "um avanço bastante positivo, particularmente no caso da área de Sintra-Cascais, que se sobrepunha totalmente à Zona de Proteção Especial (ZPE) do Cabo Raso, uma área classificada da Rede Natura 2000".

Embora aplaudindo que, na versão final do relatório elaborado pelo grupo de trabalho para o planeamento e operacionalização das eólicas 'offshore', divulgada na passada terça-feira, o desenho dos novos polígonos tenha sido realizado "tentando não os tornar contíguos aos limites de áreas ecologicamente sensíveis", as associações mantêm "apreensão face à ambição de vir a ocupar algumas das restantes áreas".

"A zona da Ericeira, por exemplo, permanece nesta versão final (ainda que com novas dimensões aparentemente reduzidas), o que não deixa de ser um fator de preocupação por estar numa zona de alguma sensibilidade entre duas ZPE e de grande proximidade ao arquipélago das Berlengas, podendo vir a representar impactes sobre a única população nidificante da cagarra no continente", concretizam.

Para as associações ambientalistas, se é notório "um esforço adicional e compreensível de coordenação e audição com o setor das pescas, totalizando 13 reuniões com representantes do setor com vista a acomodar as respetivas reivindicações e preocupações", o facto é que "há um descuramento claro e lamentável pelas restantes partes interessadas, nomeadamente as Organizações Não Governamentais [ONG] de ambiente, com as quais não houve qualquer reunião".

A ZERO, ANP|WWF, SPEA e Sciaena consideram ainda que o processo de auscultação no âmbito das Avaliações Ambientais Estratégicas (AAE) para as áreas oceânicas e em terra "tem sido opaco, não tendo as organizações sido envolvidas desde o início", e enfatizam ser "crucial" a coordenação entre as AAE que forem feitas para a parte mar e a parte terra (da responsabilidade da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e das Redes Energéticas Nacionais, respetivamente).

Adicionalmente, dizem não compreender "como é que há expectativa de um leilão de 3,5 GW, quando a proposta revista do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) aponta para uma capacidade instalada de 2 GW de eólica 'offshore' até 2030".

"Estas 'nuances' e incoerências trazem alguma incerteza sobre qual será, no final, a potência instalada para 2030", sustentam.

Finalmente, as associações consideram "preocupante que se evoque a necessidade de criar um procedimento específico 'fast-track'" para a avaliação de impactes ambientais de intervenções associadas ao desenvolvimento do setor eólico 'offshore'.

É que, destacam, trata-se de "projetos de infraestrutura à escala industrial", nos quais é "imprescindível não descurar a magnitude dos potenciais impactes ambientais e sociais e garantir que a transição energética seja feita em benefício da natureza e das pessoas - não do lucro desmedido".

Desta forma, defendem que, no âmbito da AAE, há que "clarificar eventuais impactes associados", sobretudo no que diz respeito às áreas de construção e reparação nos portos de Aveiro, Setúbal e Sines.

"Para que haja alinhamento entre o desenvolvimento de projetos de energia eólica 'offshore', as metas da Estratégia de Biodiversidade da União Europeia e os princípios presentes na Diretiva relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis, as propostas para os projetos de energia renovável 'offshore' devem incluir critérios ambientais e sociais, como sejam, a redução de impactos, promoção da biodiversidade, inovação e a participação dos cidadãos no investimento", sublinham.

