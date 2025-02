Em comunicado, sem mencionar valores, a Amazon anunciou que através dos estúdios MGM, que comprou em 2022, foi criada uma parceria ('joint venture') com Michael G. Wilson e Barbara Broccoli "para acolher os direitos de propriedade intelectual de James Bond, ficando todas as partes como coproprietárias do 'franchise'", mas com a Amazon MGM Studios a assegurar o controlo criativo assim que finalizado o acordo.

"Com a minha carreira de 007 a abranger quase 60 incríveis anos, retiro-me da produção dos filmes de James Bond para me focar em arte e projetos de caridade. Consequentemente, a Barbara e eu concordámos que é tempo para o nosso parceiro de confiança, a Amazon MGM Studios, conduzir James Bond para o futuro", afirmou Wilson, citado no mesmo comunicado.

Por seu lado, Barbara Broccoli lembrou que a sua vida "tem sido dedicada a manter e construir sobre o extraordinário legado" que lhe foi deixado a si e ao irmão Michael pelo pai, o produtor Cubby Broccoli.

A Amazon lembrou ainda que, desde a aquisição da MGM, ficou com os direitos de distribuição de todos os filmes de James Bond.

De acordo com a Associated Press (AP), o acordo deverá ser finalizado ainda este ano.

A AP lembra que, pela primeira vez em mais de 50 anos, não será uma pessoa da família Broccoli a aprovar um filme de Bond, sendo ainda esperada a expansão do universo Bond para lá do cinema.

Criação literária do escritor britânico Ian Fleming, o espião James Bond é uma das figuras mais conhecidas do cinema, tendo sido já interpretado por atores que vão de Sean Connery a Daniel Craig, passando por Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

Daniel Craig encerrou a sua série de filmes como 007 com "Sem Tempo para Morrer", de 2021, estando por decidir quem lhe vai suceder.

