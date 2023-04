"A Altice Portugal estabeleceu uma parceria estratégica com a Nokia para o fornecimento e integração do Core 5G Stand Alone", dando, desta forma "continuidade à expansão da rede de 5G", refere a empresa em comunicado

Segundo a mesma informação, a Nokia, será responsável pelo desenvolvimento da rede Core 5G, "incluindo a evolução para uma arquitetura nativa na Cloud, onde as funções de rede são implementadas como micro-serviços, numa lógica de negócio de serviços modulares".

O novo serviço 'core 'móvel 5G permitirá à Altice Portugal disponibilizar, de forma massiva nas comunicações de clientes empresariais e particulares, novos serviços de 5G, nomeadamente "network slicing, serviços de baixa latência e serviços IoT", permitindo ainda reforçar os níveis de segurança.

A Altice Portugal adianta ainda que os serviços que irão ser disponibilizados pelo novo 'core' 5G terão garantia de cobertura nacional usando a sua rede móvel.

