"No próximo mês de março" o 5G vai chegar a Pedrógão Grande, anunciou hoje Ana Figueiredo, durante a apresentação das quatro áreas de atuação da Altice Portugal e da nova linha de comunicação da marca, que decorreu no Altice Arena, em Lisboa.

O concelho de Pedrógão Grande foi assolado por um incêndio em junho de 2017.

Os incêndios que deflagraram em 17 de junho de 2017 em Pedrógão Grande e que alastraram a concelhos vizinhos provocaram a morte de 66 pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas. A maioria das vítimas mortais foi encontrada na EN 236-1, que liga Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

Pedrógão Grande está entre os seis concelhos que no final de dezembro não tinham qualquer estação 5G instalada, de acordo com dados divulgados no início deste mês pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Já sobre o plano de cobertura previsto do país com 5G, a gestora disse que não há qualquer atraso e que vai passar de 90% a 95%.

"Do nosso lado não temos neste momento nenhum atraso relativamente aos compromissos que temos assumido de 'roll-out' do 5G", concluiu.

