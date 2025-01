Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a Alibaba especificou que vai vender a sua participação de 73,66% na Sun Art ao fundo chinês DCP, por cerca de 11,383 mil milhões de yuan (1,504 mil milhões de euros).

Este valor é significativamente inferior aos 3,6 mil milhões de dólares (quase 3,5 mil milhões de euros) que o grupo pagou em 2020 para assumir o controlo da Sun Art, numa tentativa de se destacar face à forte concorrência no setor retalhista chinês, através da combinação da presença física com as suas tradicionais plataformas de comércio eletrónico.

Mas foi mais um golpe nas contas: em meados de dezembro, a Alibaba anunciou perdas de 1,277 mil milhões de dólares (1,231 mil milhões de euros) com a venda da sua divisão de grandes armazéns Intime por cerca de 979 milhões de euros, depois de a ter comprado por 2,5 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros) há sete anos.

A empresa tecnológica considerou a venda da Sun Art "uma boa oportunidade para rentabilizar os seus ativos não essenciais e utilizar as receitas para se concentrar melhor no desenvolvimento das suas atividades principais e melhorar o retorno para os seus acionistas".

A referida estratégia da Alibaba esbarrou no impacto da pandemia da covid-19, nos hábitos de consumo e nos problemas subsequentes para a recuperação da segunda maior economia do mundo.

Face à crescente concorrência no seu setor e problemas com as entidades reguladoras chinesas, a Alibaba está empenhada num processo de reestruturação empresarial desde 2023. A mais recente iniciativa a este respeito foi fundir as divisões de comércio eletrónico nacional e internacional numa única filial.

Sob a liderança do novo CEO, Eddie Wu, a Alibaba procura agora concentrar-se nas suas atividades principais de comércio eletrónico e computação em nuvem, procurando também expandir a presença internacional.

JPI // CAD

Lusa/Fim