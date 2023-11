"Isto não é sobre ajuda ao desenvolvimento segundo os desatualizados padrões de doadores e beneficiários, é sobre investimentos que são benéficos para ambos os lados", disse Olaf Scholz durante o fórum Compacto do G20 com África, que decorreu segunda-feira em Berlim.

No discurso, citado pela agência de informação financeira Bloomberg, o líder alemão exemplificou que "rumo à neutralidade climática em 2045, a Alemanha vai importar grandes quantidades de hidrogénio verde e uma grande parte virá de África".

No encontro que manteve com vários líderes africanos, incluindo o presidente da Comissão Africana e da União Africana, Moussa Faki e Azali Assoumani, respetivamente, Scholz defendeu que o continente devia acelerar os esforços relativamente à implementação da zona africana de comércio livre continental (AfCFTA, na sigla em inglês), considerando que isso "iria aumentar enormemente o potencial de mercado para os investidores" internacionais.

"Queremos continuar a apoiar de perto este projeto virado para o futuro, e é por isso que estamos a apoiar as negociações e a implementação do acordo, enquanto maior doador", concluiu.

O fórum Compacto do G20 com África, dedicado à promoção do investimento privado neste continente, é uma iniciativa lançada pela Alemanha em 2017, durante a sua presidência do G20, e decorreu na segunda-feira em Berlim.

