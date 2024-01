"Ao nível desta parceria temos garantidos cerca de 90 milhões de euros e grande parte desta intervenção é da nossa cooperação bilateral", explicou o embaixador Ronald Münch, em declarações aos jornalistas durante a visita que está a realizar à Beira, capital da província de Sofala, centro do país.

Acrescentou que uma das prioridades neste pacote disponibilizado pelo Governo da Alemanha a Moçambique é na Beira, com cerca de 45 milhões de euros, valor que será alocado, em parte, para a construção do muro de proteção costeira, para o financiamento da segunda fase de reabilitação de infraestruturas verdes e em projetos sociais nas comunidades locais.

"Grande parte desta parceria com a Beira vai dar oportunidade a novos projetos e continuação da proteção costeira", garantiu.

Dos 45 milhões de euros para projetos na Beira, 30 milhões de euros serão utilizados no financiamento do projeto de proteção costeira da cidade. O embaixador Ronald Münch explicou que, do ponto de vista de estruturação do projeto, em junho próximo será lançado o concurso para a contratação do empreiteiro e logo a seguir arrancam as obras.

Para além da Alemanha, o Banco Mundial comparticipa o projeto de proteção costeira na Beira, uma das mais fustigadas pelos efeitos das mudanças climáticas, com a passagem nos últimos anos dos ciclones Idai, Kenneth e Freddy.

As obras de proteção costeira consistem na construção de um muro de betão armado, tendo já sido realizados estudos geofísicos visando a construção de diques para conter a água do mar.

