"Esta verificação sistemática vai ser realizada com termómetros infravermelhos sem contacto", para controlar possíveis casos de covid-19, indicou a companhia aérea, na mesma nota.

"Os clientes que apresentem uma temperatura acima desse valor [38 grau] podem ser impedidos de embarcar, sendo a sua reserva alterada sem custos para uma data posterior", referiu a Air France, que adiantou também que será obrigatório o uso de máscara.

"Os clientes vão ser notificados dessas novas disposições em todos os canais de comunicação (e-mail, sms, sítios da internet) antes da sua partida", referiu a Air France.

A companhia aérea recordou ainda as medidas que já aplicou, incluindo o uso de máscara obrigatória para a tripulação e agentes em contacto com os clientes, a aplicação de distanciamento físico no percurso do aeroporto e a bordo "sempre que possível".

A Air France referiu ainda que houve um "reforço dos procedimentos diários de limpeza dos aviões, com a desinfeção de todas as superfícies em contacto com os clientes, como apoios de braços, tabuleiros ou ecrãs" e foi implementado "um procedimento específico de desinfeção periódica dos aviões por pulverização de um produto viricida homologado, com uma duração de eficácia de dez dias".

O serviço a bordo foi também adaptado, com suspensão do serviço de bordo em voos curtos, sendo que nos de longo curso este serviço "é limitado e privilegiam-se os produtos embalados em película aderente ou individualmente".

"Além disso, o ar na cabina é renovado a cada três minutos", indicou a Air France.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal morreram 1.144 pessoas das 27.679 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

ALYN // MSF

Lusa/Fim