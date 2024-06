No relatório mensal sobre o mercado petrolífero, publicado hoje, a AIE afirma que, no conjunto deste ano, a procura aumentará apenas 950.000 barris por dia em relação a 2023, ou seja, menos 100.000 do que tinha estimado em maio.

Para 2025, prevê uma aceleração da progressão, mas de um mínimo de um milhão de barris por dia. Isto significa que o mercado absorverá uma média de 103,2 milhões de barris por dia este ano e 104,2 milhões de barris por dia no próximo ano.

Se em maio já tinha corrigido em baixa as suas expetativas para 2024 em 140.000 barris por dia, fá-lo agora tendo em conta os dados de consumo de março: uma queda homóloga de 815.000 barris por dia nos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) que não pôde ser compensada pelo aumento de 650.000 no resto do mundo.

Além disso, os dados preliminares de abril e maio apontam para uma tendência que pode mesmo ter sido acentuada pela China: o crescimento do gigante asiático, que tinha sido de 800.000 barris por dia no primeiro trimestre, passou a ser de apenas 95.000 em abril.

Outro fator importante no mercado, que já teve repercussões nos preços, que desceram nas últimas semanas em relação ao pico de abril, é o aumento das existências devido ao duplo efeito do aumento da produção e da fraca procura.

Em abril, as existências mundiais aumentaram 19,3 milhões de barris e os dados - ainda incompletos - relativos a maio apontam para um novo aumento de 48,2 milhões de barris.

Do lado da oferta, a AIE também ajustou as suas perspetivas para ter em conta os últimos movimentos e estima que a oferta aumentará em 690.000 barris por dia, em média, este ano, com um aumento de 1,4 milhões de barris por dia por parte dos produtores não-OPEP+.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados (basicamente a Rússia) tiveram de qualificar o seu anúncio sobre o fim dos seus cortes voluntários para assinalar que este poderia ser congelado em função das condições do mercado.

É por isso que a AIE (que reúne os principais países consumidores membros da OCDE) considera que o balanço final será uma contração da produção em 2024.

Para 2025, prevê um aumento global da oferta de 1,8 milhões de barris, dos quais apenas 320.000 barris do cartel OPEP+ e 1,5 milhões do resto dos produtores (com os Estados Unidos novamente na liderança).

MC // MSF

Lusa/Fim