Agricultores algarvios entregam carta ao primeiro-ministro a contestar cortes de água no setor

A Comissão para a Sustentabilidade Hidroagrícola do Algarve (CSHA) enviou uma carta ao primeiro-ministro sobre a redução de água para a agricultura no Algarve, alegando que as medidas "comprometem a sobrevivência" de várias zonas e culturas.