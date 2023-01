"Estimamos 500 milhões de dólares para o pacote de investimentos, um ligado a transportes e conectividade, um segundo projeto sobre gestão de alterações climáticas e um terceiro sobre agricultura comercial", referiu Mahmoud Bah, diretor executivo adjunto da Corporação do Desafio do Milénio (MCC, sigla inglesa).

As declarações foram feitas no final de uma reunião com Max Tonela, ministro da Economia e Finanças, durante uma visita do dirigente da MCC a Moçambique.

Ambos assinaram um memorando sobre o âmbito e objetivos do novo compacto (nome dado ao programa de financiamentos) da MCC com Moçambique.

Os trabalhos surgem depois de a MCC ter anunciado em abril de 2022 uma verba de 10 milhões de dólares (9,25 milhões de euros) para os trabalhos de preparação do programa.

Embora os projetos de desenvolvimento "venham a ser implementados na província da Zambézia", no centro do país, "as reformas fundamentais do compacto implicarão melhorias a nível nacional focadas na manutenção de estradas e no ambiente empresarial", referiu em comunicado a embaixada norte-americana, citando o memorando.

Como exemplo, "o Governo de Moçambique comprometeu-se a aumentar em 50%, ou seja, em 37,5 milhões de dólares (34,4 milhões de euros), o financiamento para o sistema de manutenção de estradas" do país, acrescentou.

Moçambique já beneficiou de um primeiro programa de financiamento da MCC, concluído em 2013, durante o qual o país recebeu 507 milhões de dólares (465 milhões de euros).

A MCC é uma agência financiada pelo Governo dos EUA que providencia subsídios a países em desenvolvimento.

