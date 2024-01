A ANPG comunicou, em nota hoje tornada pública, que este é o resultado do concurso público de licitação 2023 de 12 blocos petrolíferos para as referidas bacias terrestres, que teve como base de avaliação a "capacidade financeira, técnica e idoneidade" para a qualificação das empresas e a constituição dos grupos empreiteiros.

Etu Energias, Sonangol, Serinus Energy, Walcot Limited, Acrep S.A., Grupo Simples Oil, Intank Group, Transoceanic e ACE Energy foram das nove empresas qualificadas como operadoras. Como não operadoras foram qualificadas a Sonangol, Grupo Simples Oil, Afentra, Enagol e Effimax Energy.

Segundo a ANPG, concessionária nacional, a pontuação final resultou da avaliação das propostas rececionadas e dos requisitos para qualidade de associada da concessionária, tendo resultado na composição de quatro grupos empreiteiros.

A Etu Energias (50%) vai atuar como operador do Bloco CON2, contando com a Effimax Energy (30%) e a Simples Oil (20%) como não-operadoras.

O Bloco CON8 conta como operadora a Etu Energias (40%), Effimax Energy (30%), Simples Oil (20%) e Enagol (10%) como não-operadoras.

A Serinus Energy (55%) vai atuar como operador do Bloco KON13 e como não operadores estarão Effimax Energy (30%) e a Sonangol (15%). Para o Bloco KON19 estão a Acrep (45%), como operadora, e a Afentra (45%) e Enagol (10%), não-operadoras.

A concessionária angolana adianta, por outro lado, que se encontram disponíveis para constituição de grupos empreiteiros os blocos com ausência de operadora (CON7 e KON7), blocos com propostas insatisfatórias (CON3, KON10 e KON15) e blocos com falta de propostas (KON1, KON3 e KON14).

Em relação aos blocos com ausência de operador, a ANPG observa que a empresa Enagol qualificou-se na qualidade de não-operadora, "com um interesse participativo de 10% nos Blocos CON7 e KON7", ficando disponíveis para empresas interessadas 90% de interesse participativo nos dois blocos.

"Entretanto, para o Bloco KON15, com propostas insatisfatórias, qualificou-se a empresa Sonangol na qualidade de operadora com um interesse participativo de 40%, e a empresa Afentra como não-operadora com 45%, encontrando-se disponíveis para empresas interessadas e que tenham sido qualificadas como associadas da concessionária nacional neste concurso, 15% de interesse participativo no bloco", refere-se ainda no comunicado.

A ANPG vai notificar, nos próximos dias, as empresas vencedoras quanto à data e local de início do processo de negociação dos contratos de partilha de produção, etapa que deverá efetivar a adjudicação.

DYAS // JMC

Lusa/Fim