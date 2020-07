Agência angolana de petróleos lança sessões online para esclarecer sobre licitações

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) angolana vai realizar, esta semana, encontros online para esclarecer as empresas nacionais interessadas em participar na exploração das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza, foi hoje anunciado.