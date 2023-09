Os acordos rubricados com as três instituições de ensino - Universidade Agostinho Neto, Universidade Católica de Angola e com o Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC) - têm como objetivo a criação de um programa de cooperação para suporte técnico no âmbito do desenvolvimento e produção energética, investigação científica e capacitação do capital humano, segundo um comunicado da ANPG.

De acordo com Paulino Jerónimo, presidente do Conselho de Administração da ANPG, citado na nota de imprensa, a cooperação entre a concessionária angolana e as instituições de ensino visa a aproximação entre o mercado de trabalho e os quadros disponíveis, mas também um apoio consistente à investigação científica para apoiar o setor petrolífero nacional.

Os acordos foram assinados no primeiro dia da quarta edição da conferência Angola Oil & Gas Conference, que teve hoje início e que reúne, em Luanda, responsáveis mundiais do setor petrolífero.

