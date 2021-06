Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente é de 5.319.084 e o de recuperados é de 4.687.607, mais 16.192 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 2.383.887 casos e 69.220 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 1.877.148 casos e 59.406 mortes, mais do que o conjunto da segunda região africana mais afetada.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu hoje 1.553.512 infetados com o vírus SARS-CoV-2 e 47.187 mortes associadas à doença.

A África Oriental contabiliza 709.464 infeções e 13.981 mortos, e a região da África Ocidental regista 483.027 casos de infeção e 6.402 mortes. A África Central é a que tem menos casos de infeção e de mortes, 189.194 e 2.976 respetivamente.

O Egito, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 16.002 mortes e 279.184 infetados, seguindo-se a Tunísia, com 14.406 óbitos e 395.362 casos, e Marrocos, que contabiliza o segundo maior número de infeções em todo o continente, 528.180 casos, mas menos mortes do que os dois países anteriores, 9.265 óbitos associados à doença.

Entre os países mais afetados estão também a Etiópia, com 4.296 vítimas mortais e 275.601 infeções, e a Argélia, com 3.800 óbitos e 137.403 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola contabiliza 881 mortes associadas à doença e 38.091 infetados acumulados desde o início da pandemia e Moçambique regista 863 óbitos e 73.652 casos de infeção acumulados.

Cabo Verde regista 285 mortes associadas à doença e 32.257 infeções, a Guiné Equatorial 120 óbitos e 8.712 casos, a Guiné-Bissau contabiliza 69 mortos e 3.844 infetados e São Tomé e Príncipe 37 óbitos e 2.360 infeções.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.903.064 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179,9 milhões de casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

