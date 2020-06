De acordo com um comunicado divulgado pelo Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank), o programa de formação 'Como Exportar no âmbito do acordo sobre a Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA)' vai ser lançado na Costa do Marfim, Nigéria e Ruanda e treinará empresários sobre a melhor maneira de aproveitar o acordo para fazer trocas comerciais no continente.

"A formação vai dar aos empresários os conhecimentos e as ferramentas de que precisam para se envolverem de forma eficaz no comércio interfronteiriço ao abrigo do novo acordo de livre comércio, aumentando as trocas comerciais no continente de 1,2 mil milhões de pessoas, e que representam apenas 15% do total, quando na Europa este valor é 70%", lê-se no comunicado enviado à Lusa pelo banco multilateral com sede no Cairo.