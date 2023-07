Ao intervir na sessão parlamentar que discute uma moção de censura ao Governo apresentada pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), Carlos Santos sublinhou que os dados contrariam as previsões da IATA, que tinha dito que só em 2024 é que o país iria recuperar da quebra provocada pela pandemia de covid-19.

"Nós estamos a recuperar dois anos antes", enfatizou o também ministro do Turismo, dando conta que há muitas companhias que já voam para Cabo Verde e outras também têm manifestado interesse em começar a fazer o mesmo.

Cabo Verde tem aeroportos internacionais em São Vicente, no Sal, na Boa Vista e na Praia, em Santiago, e aeródromos em São Nicolau, no Maio e no Fogo.

Relativamente aos transportes domésticos, o governante avançou que nos primeiros seis meses do ano, a Bestfly, que opera desde 2021 no país, transportou 128 mil passageiros, contra 101 mil no mesmo período do ano passado, um aumento de 27%.

"Isto significa que as coisas estão a entrar nos eixos", afirmou.

Os voos domésticos em Cabo Verde movimentaram quase 250.000 passageiros em todo o ano de 2022, um aumento homólogo superior a 70%, segundo dados anteriores da Agência de Aviação Civil.

Os voos domésticos eram operados desde 17 de maio de 2021 apenas pela angolana BestFly, em regime de concessão emergencial de seis meses atribuída pelo Governo cabo-verdiano.

A partir de 24 de outubro do mesmo ano, a BestFly passou a operar apenas com a Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV, companhia que adquiriu em julho de 2021), terminando o regime de concessão emergencial.

O grupo angolano BestFly comprou há dois anos 70% do capital social da TICV aos espanhóis da Binter, ficando os restantes 30% com o Estado cabo-verdiano, e concentrou as ligações aéreas domésticas apenas na TICV, que não operava voos comerciais desde 16 de maio de 2021.

Em 2020, os voos domésticos em Cabo Verde, operados então apenas pela TICV, movimentaram cerca de 125 mil passageiros, menos 286 mil (-230%) face ao ano anterior, face às restrições impostas pela pandemia de covid-19, e em 2021 subiu para 143.876 passageiros.

O número de passageiros das ligações aéreas domésticas em Cabo Verde atingiu em 2017 o recorde de quase 465 mil (movimento total de 929.595 embarques e desembarques), com mais de 10.200 voos.

O turismo representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde, que em 2022 recebeu um recorde de 835.000 turistas, numa recuperação após as quebras derivadas da pandemia de covid-19.

RIPE // LFS

Lusa/Fim