De acordo com o relatório da atividade dos transportes no terceiro trimestre do ano, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "no terceiro trimestre de 2021, os aeroportos nacionais movimentaram cerca de 10 milhões de passageiros (+92,7% face ao mesmo período de 2020)".

Ainda assim, comparando com o período homólogo de 2019, antes da pandemia de SARS-CoV-2, registou-se uma diminuição de 45%.

Já o transporte de passageiros por comboio e por metropolitano cresceu 19,1% e 12,5%, respetivamente, o que corresponde a 32,8 e 35,5 milhões de utentes transportados naquele período.

No entanto, comparativamente com o terceiro trimestre de 2019, registaram-se quebras de 28,8% e 45,2%, respetivamente.

No período em análise, o transporte de passageiros por via fluvial, que tinha já crescido 97,1% no segundo trimestre deste ano, também aumentou (6,5%) face ao mesmo trimestre do ano passado, atingindo 4,8 milhões de passageiros.

Contudo, face aos mesmos três meses de 2019, o transporte de passageiros por via fluvial diminuiu 32,6%.

No que diz respeito ao transporte de mercadorias por via aérea, o crescimento face ao terceiro trimestre de 2020 foi menos significativo do que no trimestre anterior (+52,5%; +108,3% no segundo trimestre), mas ainda com uma redução de 7% face ao mesmo período de 2019.

No caso do transporte de mercadorias por ferrovia, verificaram-se aumentos de 16,5% face ao período homólogo de 2020 (+24,0% no segundo trimestre) e de 10,3% face ao mesmo período de 2019.

Já por via marítima, observou-se um ligeiro acréscimo de 0,7% face ao terceiro trimestre do ano passado (+29,7% no segundo trimestre de 2021), registando-se também um ligeiro aumento relativamente ao mesmo período de 2019 (+1%).

Por fim, o transporte por rodovia aumentou ligeiramente, crescendo 0,2% face aos mesmos três meses de 2020, mas diminuiu comparativamente a 2019 (-3,9%).

