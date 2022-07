Nascido em 13 de setembro de 1940, Nuno Xavier Daniel Dias, ocupou o cargo de ministro dos Transportes e Equipamento Social no Governo de Transição de São Tomé e Príncipe em 1976, tendo falecido no dia 8 de junho do mesmo ano num acidente de helicóptero em Portugal.

"Hoje 11 de julho de 2022 está a ser feita a história [...] é preciso voltar a pegar nos nossos manuais escolares e colocar o nome de Nuno Xavier", disse a filha mais velha do homenageado, Nélia Daniel Dias.

Nélia Daniel Dias realçou que o seu pai "ser uma figura unânime" e que "não levanta problemas de falta de consenso", considerando que com a alteração do nome do aeroporto "Nuno Xavier é homenageado pelo povo de São Tomé".

"Hoje é um dia marco histórico para se demonstrar que nada é impossível", afirmou Nélia Xavier Dias.

Além da alteração do nome do aeroporto, as autoridades deram nova cor as infraestruturas aeroportuárias e inauguram novas instalações para sala de espera e de embarque, o pavimento da zona frontal e o parque de estacionamento.

"A obra não está feita de forma completa, os trabalhos vão continuar, como poderão observar ao longo das próximas semanas [...] vamos continuar a fazer o nosso caminho e para o mundo fica Nuno Xavier o patrono do aeroporto de São Tomé", disse o ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, Osvaldo Abreu.

A cerimónia foi presidida pelo primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus e contou com a presença de vários membros do governo, familiares do homenageado, dirigentes da administração pública e dezenas de populares.

"Ter o nome de Nuno Xavier Daniel Dias intimamente ligado a este momento alto de liberdade do povo de São Tomé e Príncipe é qualquer coisa que me deixa honrado [...] nós já fizemos história atribuindo este nome ícone da nossa independência àquilo que nós temos de mais importante em termos de liberdade de sair pelo ar -- 'ter asas'- para sair de São Tomé e Príncipe para desenvolver o país", declarou, Jorge Bom Jesus.

O primeiro-ministro realçou que o ato "é um primeiro passo, realçando que "nenhum país se desenvolve" sem projetos estruturantes, nomeadamente do aeroporto e porto, assegurando que o projeto de ampliação do aeroporto em 580 metros, "continua e está na reta final" e poderá iniciar há qualquer momento.

