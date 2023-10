O aeroporto processou um total de 975 voos no espaço de sete dias, equivalente a 63% do registado em igual período de 2019, de acordo com um comunicado da companhia gestora.

O MIA registou uma média de cerca de 139 voos e 16.620 passageiros por dia durante a 'semana dourada', referiu na quarta-feira a CAM -- Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau.

Os passageiros vindos ou tendo como destino a China representaram cerca de metade (51%) do total, seguidos do Sudeste Asiático (36%) e de Taiwan (13%), acrescentou.

A Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau tinha previsto uma média diária de 100 mil visitantes durante a 'semana dourada', que este ano se prolongou por oito dias, de 29 de setembro a 06 de outubro, graças à inclusão do Festival do Bolo Lunar.

Esta constitui um dos picos turísticos e o segundo maior movimento de massas na China, a seguir ao período do Ano Novo Lunar, principal festa tradicional das famílias, que acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar.

No primeiro dia da 'semana dourada', Macau recebeu quase 159 mil visitantes o segundo valor mais elevado desde que há registos, de acordo com dados oficiais divulgados pela Polícia de Segurança Pública do território.

A região administrativa especial chinesa terminou este período com um total de 932.365 visitantes, aproximando-se dos valores pré-pandemia, e com uma média diária de mais de 116.500 turistas, indicou a DST.

Em dezembro de 2022, a região chinesa, que seguiu a política 'zero covid', anunciou o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições, que incluíam a proibição da entrada de turistas vindos do estrangeiro.

A CAM disse que a companhia aérea de bandeira Air Macau vai lançar voos regulares para a Indonésia no final de outubro e prometeu novas rotas "à medida que o quarto trimestre e as férias de Natal se aproximam".

A empresa garantiu estar a apoiar "a retoma de voos para vários destinos na China continental e a expandir-se para o Sudeste Asiático e outros mercados internacionais".

O aeroporto "trabalhará em linha com a direção de desenvolvimento do turismo do Governo" de Macau para "promover a vinda de mais turistas internacionais", prometeu a CAM.

Em junho, a diretora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, descreveu o lançamento de voos diretos entre Macau e Portugal como "um sonho", mas lembrou também ser possível trabalhar com os aeroportos vizinhos de Hong Kong, Cantão e Shenzhen.

