O lucro do grupo Jerónimo Martins caiu 19,9% no ano passado, face a 2019, para 312 milhões de euros.

"O grupo termina 2020 bem preparado, com uma inquestionável solidez de balanço e com posições competitivas reforçadas, que lhe permitirão lidar com os desafios de uma envolvente que, em 2021, ainda vai ser impactada pela pandemia de covid-19", refere a Jerónimo Martins, no comunicado dos resultados do ano passado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Assim, entende o Conselho de Administração propor à assembleia-geral de acionistas a distribuição de 181 milhões de euros em dividendos, correspondente à aplicação da política definida", sendo que "esta proposta corresponde a um dividendo bruto de 0,288 euros por ação (excluindo as 859 mil ações próprias em carteira) e representa um 'payout' de cerca de 50% dos resultados líquidos consolidados, excluídos os efeitos da aplicação da IFRS16", refere o grupo.

A Jerónimo Martins salienta que a "proposta de distribuição de dividendos permite ao grupo preservar total flexibilidade para acelerar os seus planos de expansão e aproveitar qualquer potencial oportunidade de crescimento não orgânico, mantendo, em simultâneo, um balanço forte".

