A multinacional informou hoje que o volume de negócios melhorou para 23,683 mil milhões de euros, mais 10,5% face a 2023 e o lucro operacional para 1.337 milhões de euros, uma subida de 398,3% em relação a 2023.

"Embora ainda não estejamos onde queremos estar a longo prazo, foi um ano de grande sucesso, que confirmou a força da marca Adidas, o potencial da nossa empresa e o fantástico trabalho das nossas equipas", disse o presidente executivo da Adidas, Bjørn Gulden, aquando da apresentação dos resultados.

As vendas na Europa cresceram 19%, na China 10%, nos mercados emergentes 19%, na América Latina 28% e no Japão e Coreia do Sul 10%, contudo caíram 2% na América do Norte, devido à queda nas vendas dos produtos da marca Yeezy.

As ações da Adidas subiram 3% para 230,40 euros em Frankfurt, após o lançamento dos resultados e o Conselho de Administração e de Supervisão vai propor um dividendo de dois euros por ação para o exercício de 2024, sendo que em 2023 o valor foi de 0,70 euros.

A Adidas concluiu em 2024 a venda do inventário da marca Yeezy, sob a qual o 'rapper' Kanye West comercializa os seus produtos e que gerou receitas de 650 milhões de euros (750 milhões de euros em 2023) e contribuiu com 200 milhões de euros para o lucro operacional (300 milhões de euros em 2023).

