Adiado salão do automóvel da China

O salão do automóvel da China, um dos maiores eventos internacionais do setor, foi adiado devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19), anunciou hoje a organização.

economia

Lusa

