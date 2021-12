No valor acumulado entre janeiro e novembro, a região contabilizou 1.087.870 passageiros desembarcados por via aérea, quando, em 2020, no mesmo período, tinha contabilizado 600.860, revela o SREA, na sua página na internet.

Em comparação com 2020, o crescimento foi de 81,1%, mas face a 2019, ano em que não tinha sido ainda declarada a pandemia de covid-19, há uma quebra de 32,2%, tendo-se registado nos primeiros 11 meses desse ano 1.605.432 passageiros desembarcados.

Só no mês de novembro de 2021, contaram-se 99.236 desembarques nos aeroportos dos Açores, mais do dobro (171,6%) do verificado no período homólogo (36.531).

O número foi inferior aos registados entre junho e outubro (sempre acima de 100 mil), mas superou o contabilizado em maio (70.039).

Em novembro de 2021 desembarcaram menos passageiros do que em igual período de 2019, mas a redução foi de apenas 3,8% (menos 3.925 passageiros).

Todas as ilhas registaram um crescimento no número de passageiros desembarcados face a 2020, sendo os mais acentuados nas ilhas do Faial (94,3%), Terceira (93,7%) e Pico (89,2%).

Santa Maria (53,9%), Graciosa (55,7%) e São Jorge (72,5%) registaram, por outro lado, as subidas mais baixas.

Quanto à tipologia de passageiros, os provenientes de voos internacionais registaram o maior crescimento em novembro e nos primeiros 11 meses do ano, face a 2020, mas também a maior redução face a 2019.

Em novembro deste ano, desembarcaram nos Açores 3.136 passageiros de voos do estrangeiro, mais 338% do que em 2020 (716) e menos 60,1% do que em 2019 (7.868).

Já os passageiros desembarcados de voos interilhas foram os únicos a superar, no mês de novembro, os valores registados em 2019.

No total, foram 48.722 passageiros, mais 128% do que em 2020 (21.373) e mais 16,5% do que em 2019 (41.835).

Os passageiros de voos provenientes do continente português e da Madeira, em novembro, (47.378) registaram um crescimento de 228%, em comparação com 2020 (14.442), e uma redução de 11,4%, em relação a 2019 (53.458).

