Entre janeiro e novembro de 2023, desembarcaram nos aeroportos da região 2.013.956 passageiros, mais do que o valor registado em todo o ano de 2022 (1.842.460), de acordo com o relatório sobre o movimento de passageiros aéreos relativo ao mês de novembro, divulgado na página da internet do SREA.

Segundo os dados disponíveis na página do SREA, consultados pela Lusa, desde que há registos (a partir de 1986), este é o valor mais elevado de desembarques em aeroportos nos Açores.

Também novembro de 2023 registou um número recorde de viajantes desembarcados no arquipélago (117.517) nesse mês, mais 4,5% do que o período homólogo.

Foi entre os passageiros provenientes do estrangeiro que se registou a maior subida homóloga (38,5%), para um total de 9.828.

O número continuou, ainda assim, muito abaixo do referente aos passageiros interilhas (53.583), que aumentou 6,7%, ou do referente a passageiros de outras regiões do território nacional (54.151), que baixou 1,9%.

Em comparação com novembro de 2022, apenas três ilhas registaram um aumento de passageiros desembarcados nesse mês: Pico (31,2%), Graciosa (15,1%) e São Miguel (9,2%).

A quebra mais acentuada foi verificada em São Jorge (-21,9%), seguindo-se Corvo (-7,5%), Flores (-4,2%), Terceira (-3,9%), Faial (-2,6%) e Santa Maria (-1,3%).

Já no valor acumulado entre janeiro e novembro, todas as ilhas apresentaram um crescimento, face ao período homólogo, com as maiores subidas a ocorrerem em São Miguel (19,8%), Faial (16%), Pico (15,8%) e São Jorge (15,5%).

O número de passageiros embarcados em novembro foi superior ao de desembarcados, ascendendo aos 123.915, mais 5,3% do que no período homólogo.

Relativamente à tipologia de voo, registou-se um aumento de 6,1% nos passageiros de voos interilhas (53.442) e de 38,9% nos de voos internacionais (12.196).

Quanto aos viajantes de voos de outras regiões do país, os embarques baixaram 0,4%, para 58.277.

