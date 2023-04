"O Indicador de Turismo prevê que terão sido registadas, em toda a região, cerca de 197 mil dormidas em alojamentos turísticos em março", lê-se numa publicação do SREA, divulgada hoje na sua página na Internet, referente a dormidas em hotelaria tradicional, turismo em espaço rural e alojamento local.

Segundo o relatório de atividade turística do SREA, em março de 2019, os Açores registaram 161.026 dormidas em alojamentos turísticos.

Em comparação com esse período, as estimativas do SREA para março de 2023 apontam para um crescimento de 22,3%.

O ano anterior à declaração da pandemia de covid-19 foi também aquele em que os Açores registaram os seus melhores resultados no turismo.

Em março de 2022, a região já tinha praticamente recuperado da quebra verificada nos dois anos em que a atividade foi mais afetada, devido à pandemia, com 160.721 dormidas nos diferentes tipos de alojamento, número que registou um crescimento de 22,6% em 2023.

A publicação destaca ainda o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores, no mesmo mês, provenientes de voos territoriais (do continente português ou da Madeira) e internacionais.

Também neste caso, os números de março apontam para um crescimento face a 2019.

O desembarque de passageiros provenientes de voos nacionais cresceu 19,6%, passando de 57.099, em 2019, para 68.266, em 2023.

Quanto ao número de passageiros provenientes do estrangeiro desembarcados nos Açores aumentou 25,4%, passando de 7.908 para 9.913.

Já em comparação com março de 2022, registou-se um aumento de 11,2% nos passageiros provenientes de voos nacionais e de 62,5% nos provenientes de voos internacionais.

Segundo o SREA, o Indicador de Turismo (IT) "tem por objetivo estimar a evolução geral da atividade económica no setor do turismo na Região Autónoma dos Açores".

"O IT-Açores resulta da adição das estimativas das dormidas registadas nos três tipos de alojamento turístico e é divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque da Atividade Turística", lê-se na publicação.

A estimativa das dormidas no conjunto da hotelaria, no turismo no espaço rural e no alojamento local "recorre aos valores registados no Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos" e à "extrapolação de tendências de acordo com a taxa de resposta expectável em cada caso".?????

