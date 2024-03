Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas investiu no ano passado, nas cinco modalidades dos passes sociais existentes no transporte terrestre coletivo de passageiros, uma verba global de 1.507.850,50 euros, ou seja, mais 921.269,43 euros do que em 2022, representando um aumento de 61%.

Os dados disponibilizados pela Direção Regional da Mobilidade indicam que em 2023 foram vendidos 29.253 passes sociais, distribuídos pelas cinco modalidades existentes ("Passe 30 dias", "Passe Desempregado", "Passe 3.ª Idade", "Passe Antigo Combatente", "PasseGratuito").

Em termos comparativos face a 2022, os dados apontam para um aumento de 9.127 passes vendidos em 2023, ou seja, mais 31%.

"Este crescimento deveu-se em grande medida à introdução do passe social gratuito, conforme estabelecido na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores", lê-se na nota de imprensa.

Por ilhas, São Miguel registou, em 2023, o maior número de passes sociais vendidos (24.642), o que equivale a 85% do total da Região.

Os dados agora divulgados indicam que no caso do transporte noturno, nos circuitos realizados na ilha de São Miguel, foram servidos 33.016 passageiros, o que perfez uma média de 90,35 passageiros por dia, representando um aumento na ordem dos 12%, ou seja, mais 3.536 passageiros do que em 2022.

Por outro lado, nas carreiras de fim de semana nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial, Pico e Graciosa, foram transportados 197.527 passageiros.

De acordo com o Governo açoriano, no conjunto de todas as modalidades, o investimento total da Região, em 2023, no transporte terrestre coletivo de passageiros foi de mais de 3,3 milhões de euros, significando um acréscimo de 23% face a 2022, ano em que se investiu mais de 2,5 milhões de euros.

