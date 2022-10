Numa nota de imprensa divulgada no portal da internet do executivo açoriano, lê-se que a "empreitada será dividida em lotes, atendendo à localização geográfica dos imóveis", tendo como objetivo a "melhoria da eficiência energética de cada habitação".

A requalificação, orçada em 285 mil euros "acrescida de IVA", vai ter um prazo de execução de 150 dias para o primeiro lote e de 180 dias para o segundo, "devendo obedecer ao cumprimento dos objetivos definidos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", assinala o executivo.

Citado no comunicado, o vice-presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), Artur Lima, realçou que as verbas do PRR destinadas à habitação no arquipélago destinam-se a "melhorar consideravelmente as condições de habitabilidade" e a "reforçar a oferta de habitações disponíveis".

"Para o vice-presidente do governo, este investimento público, que visa a promover um maior conforto habitacional aos inquilinos da região, irá também contribuir para o impulsionamento da atividade das empresas de construção civil e outros setores económicos da ilha do Pico", advoga o executivo.

Dos 580 milhões afetos aos Açores no âmbito do PRR, existem 60 milhões destinados a melhorar as condições do parque habitacional da região.

