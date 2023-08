A descida de 33,17% nas ações da empresa foi registada uma hora após o início da sessão em Wall Street.

No trimestre que terminou em finais de julho, a Foot Locker teve receitas de 1.860 milhões de dólares (cerca de 1.714 milhões de euros), quando as previsões de Wall Street apontavam para 1.880 milhões de dólares.

A empresa registou um prejuízo de cinco milhões de dólares, em comparação com o lucro de 94 milhões de dólares um ano antes.

As vendas diminuíram para 1.860 milhões de dólares, menos 9,9% do que no mesmo período do ano anterior, quando atingiram 2.070 milhões de dólares.

"Vimos tendências de enfraquecimento em julho e estamos a ajustar as nossas perspetivas para 2023 para que seja possível competir melhor", afirmou a presidente executiva da empresa, Mary Dillon, em comunicado citado pela agência EFE.

