No documento, "a Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. informa que se realizou no passado dia 30 de abril de 2024" a sua assembleia-geral (AG) anual com "a presença dos acionistas titulares de 99,994% do respetivo capital social".

Os detentores de títulos do Montepio aprovaram assim uma proposta para a afetação de resultados do exercício de 2023, que passa por "cobertura de desvios atuariais relacionados com o fundo de pensões", com 76.649.473,12 euros e resultados transitados, no valor de 13.240.756,11 euros.

Para reforço da reserva legal foram alocados 10.654.469,92 euros e para distribuição de dividendos 6.000.000 euros, adiantou.

A AG aprovou ainda o relatório de gestão e contas do exercício de 2023, da atividade individual e consolidada do banco.

O Banco Montepio registou lucros de 32,1 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 9,1% em relação ao período homólogo, adiantou a instituição, em comunicado divulgado em 29 de abril.

ALN // CSJ

Lusa/Fim