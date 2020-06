A reunião magna de acionistas tinha quatro pontos na ordem de trabalhos, entre os quais os resultados do exercício de 2019, aplicação de resultados e um voto de confiança na administração.

"Foi uma assembleia-geral histórica", pois pela primeira vez foi realizada "em plataformas digitais", disse à Lusa Nicolau Santos, acrescentando que "todos os quatro pontos foram aprovados por unanimidade".

A reunião esteve agendada para 27 de março, mas foi adiada para hoje devido à pandemia da covid-19.

A Lusa é detida em 50,14% pelo Estado, tendo como acionistas privados a Global Media (GMG), dona do Diário de Notícias (DN), TSF, entre outros, com 23,36%, a Impresa, proprietária da SIC e do Expresso, com 22,35%, a NP - Notícias de Portugal, detentora de 2,72%, e o Público, com 1,38%.

A RTP detém 0,03% da Lusa, enquanto O Primeiro de Janeiro, SA e a Empresa do Diário do Minho, Lda possuem, cada um, uma posição de 0,01% da agência noticiosa portuguesa.

